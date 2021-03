"Евровидение – 2021". Армения отказалась от участия, у России новый исполнитель

На этой неделе более десятка стран-участниц "Евровидения" представили претендентов на победу в этом международном музыкальном конкурсе. "Евровидение – 2021" должно пройти в мае в голландском Роттердаме. В прошлом году из-за пандемии коронавируса конкурс пришлось отменить. В этом году организаторы заявили, что формат будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Нидерландах.

В России конкурсный отбор на "Евровидение" проходил 8 марта. Прошлогодние заочные фавориты конкурса группа Little Big отказалась от участия в отборочном этапе. Артисты посчитали, что их новую песню сравнивали бы с прошлогодней Uno, а не с песнями других участников, что заведомо привело бы к провалу. В итоге от России в Нидерланды поедет певица Manizha, которая по итогам зрительского голосования обошла группы "2Маши" и Therr Maitz. Она выступит с песней Russian woman.

Азербайджан на "Евровидении – 2021" представит певица Самира Эфенди. Песня будет выбрана в середине марта из шести композиций-претендентов: Mata Hari, Ratata, When I’m gone, Manifesto, Breathing You и Owe You Pretty.

Грузия одной из первых после отмены конкурса в прошлом году заявила, что в 2021 году ее также будет представлять певец Торнике Кипиани. 1 марта грузинская делегация представила название песни, которую Кипиани исполнит в Роттердаме - композиция называется You. Грузинский певец написал эту песню о любви сам. Музыка к ней – смесь рока, поп-рока и блюз-рока.

Пока на прошедших выходных другие страны представляли своих участников, Армения сделала заявление, что отказывается от участия в конкурсе в этом году. На странице Facebook Общественного телевидения Армении появилось сообщение: "В этом году Армения не примет участия в международном конкурсе "Евровидение". Произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с достойным представлением на песенном конкурсе".

О песнях, которые представили другие участники "Евровидения – 2021", рассказал сайт Wiwibloggs.

Бельгия. Группа Hooverphonic с песней The Wrong Place. Они вернулись с новым голосом. Hooverphonic описали свою песню The Wrong Place как "свидание, которое пошло не так", когда девушка просыпается и спрашивает себя: "А он что здесь делает?!" Песня энергичнее, чем их конкурсная композиция 2020 года Release Me, но звук остается классическим Hooverphonic.

Румыния. Певица Roxen с песней Amnesia. Amnesia - сочетание знаменитой хрипотцы Roxen и современной, сногсшибательной энергии. Голос певицы идеально сочетается с тональностью песни. Ее молодежное звучание отлично подходит к настроению композиции. Те, кому понравилась ее песня для конкурса в 2020 году, полюбят и Amnesia, хотя она совершенно другая. Однако так же, как и в Alcohol You, новая песня полна хрупкости и деликатности.

Нидерланды. Певец Жангу Макрой с песней Birth Of A New Age. Родившийся в Суринаме Жангу Макрой быстро становится звездой в Нидерландах. Но он также и боец, который знает, что такое неприятности. Его песня Birth of a New Age затрагивает самые разные проблемы, вдохновляет людей забыть о прошлом и увлекает запоминающейся мелодией: "Твои стихи – это протест".

Молдавия. Певица Наталья Гордиенко с песней Sugar. Песню представили на, казалось, бесконечной вечеринке в Москве. После нескольких часов ожидания публика услышала Sugar в исполнении Натальи Гордиенко. Клубный, идеально подходящий для радио трек посвящен женщине, которая находится под властью желания. "Я не могу объяснить, но что-то происходит – сумасшедшая энергия внутри меня, - поет она. – Сначала просто дрожь, а потом она превратилось в искру, словно огонь в моей крови".

Австралия. Певица Montaigne с песней Technicolour. Technicolour - зажигательная танцевальная композиция с забавным, поднимающим настроение текстом. В припеве Montaigne заявляет: "Но у меня есть сила, да! Полночь – это время суток, да! Время снять свои часы! Техни, техниколор, если мы будем вместе, мы сможем сделать что угодно". Плюс к веселому настроению песня позволяет Montaigne показать вокальные данные и даже взять самые высокие ноты.

Сербия. Группа Hurricane с песней Loco Loco. Сербское трио наконец-то представило свою песню Loco Loco, и она действительно сумасшедшая! После месяцев ожидания мы узнали, что Hurricane исполнит в этом году в Роттердаме. Саня Вучич, Ивана Николис и Ксения Кнежевич – три роскошные участницы группы – представили красочный музыкальный клип с огромным количеством блесток и диско-шаров.

Эстония. Певец Уку Сувисте с песней Lucky One. 12 финалистов песенного конкурса Eesti Laul поднялись на сцену таллиннской арены Saku Suurhall. В итоге снова победил Уку Сувисте. Победив в отборочном турнире второй год подряд, он споет The Lucky One на "Евровидении" в мае. Сначала в совместном голосовании 50/50 судьи и зрители выбрали за три лучших песни. Затем только зрительское голосование определило победителя. Единогласно эстонская публика предпочла Уку Сувисте.

Дания. Дуэт Fyr&Flamme с песней Øve os på hinanden. В финале конкурса Dansk Melodi Grand Prix 2021 оказалось восемь претендентов. Каждый надеялся забрать приз себе и получить право представлять Данию на "Евровидении – 2021". Но в итоге триумфаторами вечера стал дуэт Fyr&Flamme с песней Øve os på hinanden.

Португалия. Группа The Black Mamba с песней Love Is On My Side. После напряженного голосования в финале конкурса Festival da Canção, на котором фаворитом судей оказалась Каролина Десландес, а группа NEEV лучшей, по мнению зрителей, The Black Mamaba выиграли конкурс, получив 20 очков – 10 от судей и 10 от телезрителей.

Италия. Группа Måneskin с песней Zitti e buoni. 71-й музыкальный фестиваль в Санремо закончился неожиданным поворотом. Рок-группа Måneskin одержала победу и получила традиционную статуэтку золотого льва. Квартет захватил внимание публики с самого начала мощного вступления песни "Zitti e buoni".

Другие участники

Албания. Anxhela Peristeri с песней Karma

Хорватия. Albina с песней Tick-Tock

Кипр. Elena Tsagrinou с песней El Diablo

Чехия. Benny Cristo с песней Omaga

Финляндия. Blind Channel с песней Dark Side

Франция. Barbara Pravi с песней Voila

Германия. Jendrik с песней I Don’t Feel Hate

Ирландия. Lesley Roy с песней Maps

Израиль. Eden Alene с песней Set Me FreeЛитва. The Roop с песней Discoteque

Норвегия. TIX с песней Fallen Angel

Словения. Ana Soklič с песней Amen

Испания. Blas Cantó с песней Voy a quedarme

Украина. Go_A с песней SHUM