Навруз в Москве впервые пройдет в онлайн-формате

В Москве 21 марта будут отмечать праздник весны Навруз, в этом году празднование состоится в онлайн-формате.

"В Москве Навруз проводится уже 15 лет, но впервые за всю историю в этом году он пройдет онлайн. Прямая трансляция будет вестись 21 марта с 12:00 до 18:00 на официальном сайте Навруза и в социальной сети "Одноклассники". Присоединиться к праздничным мероприятиям сможет любой желающий", - говорится в сообщении пресс-службы департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Программа праздника включает презентации национальных диаспор, национальные кухни, ремесла, игры, спортивные состязания, выступления певческих и танцевальных коллективов диаспор.