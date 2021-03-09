Еще 126 человек вылечились от коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки 126 человек вылечились от коронавируса, выявлено 297 новых случаев заражения, скончались три пациента. Такие данные приводит оперативный штаб при кабинете министров.

В целом с начала пандемии выявлено 237 260 случаев заражения коронавирусом, 229 915 пациентов вылечились, 3 250 - скончались.

За последние 24 часа было проведено 5 152 теста, в целом за все время пандемии - 2 663 151.