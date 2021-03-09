ЕС предостерег Германию от "российской дезинформации"

Из всех стран ЕС Германия чаще других имеет дело с систематической дезинформацией со стороны России, говорится в докладе Европейской службы внешних связей (EEAS).

"Ни одно другое государство-член ЕС не подвергается более сильным атакам посредством дезинформации, чем Германия. С момента запуска в конце 2015 года база данных по дезинформации "ЕС vs дезинформация" собрала более 700 случаев, направленных против Германии", - отмечается в докладе.

Согласно статистике которую приводит EEAS, во Франции выявлено 300 случаев российской дезинформации, в Италии - свыше 170, в Испании - 40. При этом Германию считают страной, которая "поддерживает диалог и сотрудничество с Россией", говорится в докладе.