25 лет потребуется, чтобы решить в Сочи проблему дефицита мест в школах и детсадах

Власти Сочи рассказали о программе "Новый Сочи" для быстрого сокращения очередей в школах и детских садах, на покрытие существующего дефицита уйдет четверть века.

"За последние 10 лет в Сочи построено 4,5 млн кв м жилья, в связи с этим возникла проблема отсутствия мест в дошкольных и школьных учреждениях. Дефицит мест в школах составляет 25 тысяч, детских садах - 9 тысяч мест. Существующий дефицит покрыть можно за 25 лет", - заявил первый заместитель мэра Сочи Денис Юрковский на пресс-конференции в администрации города, пишет "Интерфакс".

Дефицит школ и детских садов привел в Сочи к введению в прошлом году "запрета строительства многоквартирных жилых домов".

По программе "Новый Сочи" за 10 лет на курорте построят 66 объектов образования, порядка 30 объектов культуры и спорта, более 100 км водоводов и очистных сооружений. "Эта программа начнет реализовываться в ближайшее время", - отметил Юрковский.