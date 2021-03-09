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Путин и Эрдоган примут участие в церемонии начала сооружения энергоблока АЭС "Аккую"

Путин и Эрдоган примут участие в церемонии начала сооружения энергоблока АЭС &quot;Аккую&quot;

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут 10 марта участие в церемонии начала строительства третьего энергоблока АЭС "Аккую". Об этом информирует пресс-служба Кремля, уточняя, что церемония пройдет в формате видеоконференции.  

"10 марта президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции примет участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения энергоблока №3 АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин", - указано в сообщении.

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Вестник Кавказа

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