Путин и Эрдоган примут участие в церемонии начала сооружения энергоблока АЭС "Аккую"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган примут 10 марта участие в церемонии начала строительства третьего энергоблока АЭС "Аккую". Об этом информирует пресс-служба Кремля, уточняя, что церемония пройдет в формате видеоконференции.

"10 марта президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции примет участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения энергоблока №3 АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин", - указано в сообщении.