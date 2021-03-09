Цветы и конфеты к 8 Марта обошлись россиянам в 530 млн рублей

В этом году с 6 по 8 марта россияне потратили на цветы и сладости около 530 млн рублей, на 30% больше, чем в 2020 году. Основная часть этих средств (480 млн) ушла на сладости.

"В минувшие праздничные выходные россияне потратили на цветы, конфеты и торты к 8 марта на 29% больше, чем годом ранее - порядка 530 млн рублей", - сообщается в пресс-службе ВТБ со ссылкой на эквайринговый бизнес банка, пишет ТАСС.

В этом году к Международному женскому дню спрос на цветы вырос в полтора раза, на сладкие подарки - на 28%.

На конфеты и пирожные к празднику за один визит россияне тратили в среднем 1 670 рублей, на цветы - 500 рублей.

"В этом году основные траты на цветы и угощения для женщин пришлись непосредственно на праздничные выходные, а не на конец рабочей недели. Сказывается то, что часть сотрудников российских компаний еще работает удаленно, корпоративных поздравлений пока проводится меньше", - добавил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.