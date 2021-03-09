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Военно-Грузинская дорога полностью открылась

Военно-Грузинская дорога полностью открылась

Движение всех видов транспорта на участке Гудаури-Коби международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога) открыто, пишет "Интерфакс".

Больше суток Верхний Ларс был закрыт для большегрузов из-за снегопада.

"В результате очистительных работ проезд на участке Гудаури-Коби свободен для всех видов автотранспорта", - отметили в департаменте автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

Военно-Грузинская дорога - единственная автодорога, которая связывает с Россией не только Грузию, но и Армению.

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Вестник Кавказа

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