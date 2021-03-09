В Грузии осудили убийц 19-летнего футболиста

Троих подозреваемых признали виновными в убийстве 19-летнего грузинского футболиста Георгия Шакарашвили. Их приговорили к 16 годам тюремного заключения.

Тело молодого футболиста Георгий Шакарашвили было обнаружено прошлым летом в реке недалеко от Тбилиси. За несколько дней до этого он принимал участие в загородной вечеринке, где произошел конфликт между гостями. Было установлено, что Шакарашвили жестоко избили, а его тело выбросили в реку Арагви, сообщает "Спутник-Грузия".

У здания Мцхетского районного суда собрались родственники обвиняемых, которые опровергают вину и собираются опротестовывать решение суда.

Стоит добавить, что меру наказания по еще двум обвиняемым суд огласит 16 марта.