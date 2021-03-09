Замначальника Генштаба Армении обвиняют в уголовном преступлении

Заместителя начальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Андраника Макаряна обвиняют в уголовном преступлении. Он привлечен в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела, которое расследует главное военное следственное управление Следственного комитета Армении, пишут армянские СМИ.

"Дополнительную информацию об уголовном деле и содержании обвинения предоставить не можем, исходя из конфиденциальности данных предварительного следствия", - заявила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

Ситуация в Армении обострилась 25 февраля после того, как премьер Никол Пашинян уволил замначальника Генштаба, а затем попытался отстранить от должности и самого главу ГШ. С тех пор в стране проходят митинги с требованиями ухода Пашинана, на которые премьер отвечает выводом своих сторонников на улицы Еревана.