Россияне положительно относятся к идее создания отечественной "операционки"

Идея разработки российской операционной системы для компьютеров кажется удачной 57% жителей России, показал опрос ВЦИОМ.

Из них 27% опрошенных сограждан оценивают эту идею крайне положительно, еще 30% - скорее положительно, пишет "Интерфакс".

В основном рады созданию отечественной "операционки" люди старше 45 лет и пенсионеры.

Молодежь 18-24 лет относится к этой идее нейтрально - 43%. Негативно к идее разработки отечественной операционной системы для компьютеров относятся 9% россиян.