В Сочи на продажу выставили самую большую квартиру в России

Согласно данным ЦИАН, недвижимость сверхкрупного формата продается в трех десятках субъектов России. Самая большая квартира находится в Сочи.

Квартира в Сочи в ЖК "Королевский парк" на Курортном проспекте занимает площадь в 2 тыс кв м. Эта квартира обойдется в 567 млн рублей. Квартира с бассейном и несколькими террасами и садами выходит на четыре стороны.

Второе место рейтинга огромных квартир, которые продают в России, заняла петербургская квартира площадью 903,5 кв м. В квартире есть две террасы и десять балконов, из окон открывается вид на центр города. Стоимость этого объекта составляет 249 млн рублей.

В Заречье находится квартира площадью 880 кв м, она трехуровневая, с балконами, сауной, четырьмя спальнями и двумя кабинетами. Квартира выставляется за 150 млн рублей.

Квартиры площадью более 500 кв м продаются в 16 субъектах России, еще в 17-ти можно купить квартиры площадью 400-500 кв м. В рейтинг не вошла недвижимость в Москве.