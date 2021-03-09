Песков: Москва обеспокоена данными о кибератаках США на Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил о том, что публикация американского издания New York Times о предстоящих кибератаках США на Россию вызывает обеспокоенность.

"Тревожная информация. Достаточно авторитетное издание анонсирует возможность кибератак, это международная киберпреступность", - сказал он, подчеркнув, что Россия никогда не имела и не имеет отношения к кибертерроризму.

Ранее издание NYT сообщило о том, что в ближайшие три недели США намерены провести кибератаки на российские сети в качестве ответа на атаку на программное обеспечение компании SolarWinds, в которой якобы участвовала российская сторона.