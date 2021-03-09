В Махачкале усилят дезинфекцию образовательных учреждений
В пресс-службе администрации Махачкалы сообщили о том, что власти города после массового отравления жителей города усилят меры по дезинфекции в образовательных организациях.
"После госпитализации детей с признаками кишечного отравления в образовательных организациях города будут усилены меры по дезинфекции", - цитирует собеседника ТАСС.
Он также отметил, что единого пищевого фактора передачи инфекции нет.
Ранее сообщалось о том, что почти 50 жителей Махачкалы, в том числе 27 детей, были доставлены в больницы после пищевого отравления. По факту возбуждено уголовное дело.
Вестник Кавказа
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