Жители Ставрополья осуждены за нападение на Дагестан в 1999 году

Жители Ставрополья Нариман Отепов и Тахир Бегельдиев приговорены к 14 и 13 годам колонии за участие в нападении на Ботлихский район Дагестана в августе 1999 года, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ России.

В мае 2019 года на них были заведены уголовные дела по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Верховный суд Дагестана вынес приговор обоим преступникам 5 марта.