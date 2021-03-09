Зеленский ждет аудиенции Путина

Президент Украины Владимир Зеленский готов увидеться с каждым из лидеров стран "нормандской четверки", если такой саммит состоится. По его словам, сейчас идет подготовка к общей встрече руководителей Украины, Франции, Германии и России.

"(Если) не будет встречи в "нормандском формате", я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров "нормандской четверки". Если, как говорят, "гора не идет к Магомету, ничего страшного", – заявил Зеленский.

Последняя встреча в "нормандском формате" проходила в декабре 2019 года. Владимиру Путину, Ангеле Меркель, Эммануэлю Макрону и Владимиру Зеленскому удалось достичь договоренности о прекращении огня в Донбассе, обмене военнопленных "всех на всех" и определении новых мест отвода ВС.