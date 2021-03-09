Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян попал в больницу

Бывший глава Минобороны Армении, организатор массовых убийств азербайджанцев в Ходжалы Сейран Оганян был госпитализирован. В связи с этим было отложено заседание суда по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна.

По словам адвоката бывшего главы военного ведомства Карена Межлумяна, его подзащитный был госпитализирован 7 марта, сроки выписки неизвестны.

Межлумян также сообщил, что медицинские документы, касающиеся причин госпитализации, будут представлены на следующем заседании суда, которое состоится 16 марта, передает news.am.