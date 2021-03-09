Главная » Новости

Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян попал в больницу

Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян попал в больницу

Бывший глава Минобороны Армении, организатор массовых убийств азербайджанцев в Ходжалы Сейран Оганян был госпитализирован. В связи с этим было отложено заседание суда по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна.

По словам адвоката бывшего главы военного ведомства Карена Межлумяна, его подзащитный был госпитализирован 7 марта, сроки выписки неизвестны.

Межлумян также сообщил, что медицинские документы, касающиеся причин госпитализации, будут представлены на следующем заседании суда, которое состоится 16 марта, передает news.am. 

1635 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!