В США недовольны "Грузинской мечтой"
В Вашингтоне растет недовольство правящей партией Грузии, которая "уклоняется от выполнения требований США", говорится в опубликованном на сайте СВР заявлении Сергея Нарышкина.
Он подчеркнул, что с США еще со времен президентства Саакашвили привыкли вручную управлять политическими процессами и работой власти в Грузии, а также какую линию проводить в отношении оппозиции.
"В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии "Грузинская мечта", которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию", - заявил Нарышкин.
Вестник Кавказа
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