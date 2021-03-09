В США недовольны "Грузинской мечтой"

В Вашингтоне растет недовольство правящей партией Грузии, которая "уклоняется от выполнения требований США", говорится в опубликованном на сайте СВР заявлении Сергея Нарышкина.

Он подчеркнул, что с США еще со времен президентства Саакашвили привыкли вручную управлять политическими процессами и работой власти в Грузии, а также какую линию проводить в отношении оппозиции.

"В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правя­щей партии "Грузинская мечта", которая уклоняется от безро­потного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что "мечтатели" не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию", - заявил Нарышкин.