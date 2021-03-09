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Президент Италии сделал прививку вакциной Moderna

Президент Италии сделал прививку вакциной Moderna

Президент Италии Серджо Маттарелла привился от коронавируса во вторник.

Вакцину Moderna, которая "предусмотрена для пациентов его возраста", он получил в Риме в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani, сообщает президентский Квиринальский дворец, пишет РИА Новости.

79-летний Маттарела получил первую дозу вакцины в рамках кампании по вакцинации людей его возраста. Президент считает, что вакцинация является "долгом и ответственным выбором" каждого.

В Италии планируют привить не менее 70% населения.

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