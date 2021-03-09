Президент Италии сделал прививку вакциной Moderna

Президент Италии Серджо Маттарелла привился от коронавируса во вторник.

Вакцину Moderna, которая "предусмотрена для пациентов его возраста", он получил в Риме в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani, сообщает президентский Квиринальский дворец, пишет РИА Новости.

79-летний Маттарела получил первую дозу вакцины в рамках кампании по вакцинации людей его возраста. Президент считает, что вакцинация является "долгом и ответственным выбором" каждого.

В Италии планируют привить не менее 70% населения.