Турция испытала собственную систему ПВО

Турция провела успешные испытания зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности HİSAR-O+.Он разработан при поддержке турецкого минобороны при участии компаний ASELSAN и ROKETSAN.

«Государственные испытания ЗРК отечественного производства средней дальности HİSAR-O+ проведены успешно. Комплекс поразил все заданные цели на максимальной дальности и высотах, которые до сегодняшнего дня устанавливались в нашей стране. Все цели уничтожены прямым попаданием. Хотелось бы выразить благодарность партнерам по проекту - компаниям ASELSAN и ROKETSAN, которые внесли вклад в создание зенитно-ракетного комплекса», - цитирует главу Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаила Демира агентство "Анадолу".

HİSAR-O+ будет использоваться для нейтрализации воздушных объектов средней дальности. Комплекс неприхотлив, работает при любых погодных условиях. Он может уничтожать крылатые ракеты, летательные аппараты, беспилотники и ракеты типа "воздух-земля".