Экс-начальника Генштаба ВС Армении назначили на новую должность

Бывший начальника Генштаба ВС Армении Артак Давтян был назначен на должность старшего офицера Генштаба по особым поручениям. Назначение произведено в соответствии с приказом министра обороны Вагаршака Арутюняна.

По данным "Айкакан жаманак", информаця подтверждена Минобороны Армении.

Ранее сообщалось, что Давтян в июне 2020 года покинул занимаемый пост по собственному желанию. В качестве возможной причины называлась вызвавшая большой резонанс свадьба сына экс-главы Генштаба, состоявшаяся 7 июня в условиях режима ЧП, напоминает Sputnik Армения.