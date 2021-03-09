Коронавирус закрыл детские сады в Тбилиси

В 25 детсадах Тбилиси временно прекращены занятия, коронавирус нашли у детей и педагогов.

Агентства по управлению детскими садами мэрии города сообщает, что 17 из них закрылись на прошлой неделе, еще восемь не открылись 1 марта после возобновления учебного процесса.

"Согласно регламенту предотвращения распространения коронавируса, при обнаружении факта заражения администрация детского сада связывается с родителями детей и сообщит им о прекращении процесса воспитания. При этом после подтверждения факта заражения здание детского сада дезинфицируется, и по истечении соответствующего периода изоляции учреждение возобновляет свою работу", - отметили в организации, пишет Sputnik Грузия.

Во всех детских садах проводится тестирование персонала на COVID-19, термоскрининг и регулярная санитарная уборка помещений.

Всего в Тбилиси 183 государственных детских сада.