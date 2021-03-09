Сборная Германии по футболу лишится главного тренера

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев уйдет со своего поста после чемпионата Европы по футболу.

61-летний специалист принял решение расторгнуть контракт, изначально рассчитанный до конца чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, после чемпионата Европы. Футбольный союз Германии удовлетворил его просьбу.

Лев возглавил немецкую сборную в 2006 году. При нем национальная команда в 2014 году становилась чемпионом мира . В том же году Йоахим стал тренером года по версии ФИФА.