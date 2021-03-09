Главная » Новости

Сборная Германии по футболу лишится главного тренера

Сборная Германии по футболу лишится главного тренера

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев уйдет со своего поста после чемпионата Европы по футболу.

61-летний специалист принял решение расторгнуть контракт, изначально рассчитанный до конца чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, после чемпионата Европы. Футбольный союз Германии удовлетворил его просьбу.

Лев возглавил немецкую сборную в 2006 году. При нем национальная команда в 2014 году становилась чемпионом мира . В том же году Йоахим стал тренером года по версии ФИФА.

1130 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!