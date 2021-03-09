Ушла из жизни переводчик Маргарита Дарбинян-Меликян

Ушла из жизни кандидат исторических наук, переводчик, ветеран Великой Отечественной войны Маргарита Дарбинян-Меликян (1920-2021).

Переводчик родилась 18 марта 1920 года в Батуми. В 1941 году она окончила исторический факультет Московского педагогического института. В 1942 году ушла на фронт добровольцем, воевала в составе зенитно-артиллерийского полка, участвовала в обороне Кавказа, а после капитуляции фашистской Германии – в боевых действиях против Японии. Награждена Орденом Великой Отечественной войны и медалью "За оборону Кавказа", пишет Sputnik Армения.

С 1951 по 1957 годы работала в Ереванском институте преподавателей русского языка, заьем – страшим научным сотрудник Института востоковедения в Ереване. С 1959 года старший научный сотрудник Матенадарана (Институт древних рукописей Матенадаран имени св. Месропа Маштоца).

Маргарита Дарбинян-Меликян – автор многочисленных научных работ, благодаря ее работе на русский язык были переведены труды средневековых армянских историков.