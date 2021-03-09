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Жителей Сочи предупредили о непогоде

Жителей Сочи предупредили о непогоде

В ближайшие сутки в Сочи ожидается Синоптики ухудшение погоды.

По прогнозам синоптиков, до утра 10 марта ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Сильные осадки приведут к ухудшению видимости до 500-1000 м, на дорогах возможна гололедица, пишут «Кубанские новости».

Городские оперативные службы переведены в усиленный режим работы. С утра вторника в Сочи идет снег, в городе работает спецтехника, на  дорогах образовались пробки.

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Вестник Кавказа

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