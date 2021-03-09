В Ереване опровергли информацию о том, что Армен Саркисян ездил в Баку в ноябре

Администрация президента Армении Армена Саркисяна сделала заявление о том, что глава республики не посещал Баку в ноябре прошлого года.

"В некоторых СМИ фигурируют сообщения о том, что Армен Саркисян 17 ноября якобы был в Баку. Это очевидная ложь и дезинформация. Президент ни в этот день, ни в какой-либо другой, не был в Баку", - сообщили в пресс-службе.

Ранее газета "Иравунк" написала, что экс-почетный консул Македонии в Армении Араик Саркисян предлагает спросить у президента "что он делал в Баку 17 ноября".

В администрации добавили, что согласно рабочей повестке, президент Армении 17 ноября 2020 года принял в Ереване новоназначенного посла Канады в Армении Элисон Мэри Леклер.