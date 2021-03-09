Манукян пообещал бороться в суде до конца

Адвокат Арам Вардеванян намерен требовать прекращения уголовного дела в отношении лидера объединенной армянской оппозиции Вазгена Манукяна.

Комментируя новое дополнение Следственного комитета Армении, юрист подчеркнул, что речь идет о призыве к Генштабу и Вооруженным силам не приводить в действие незаконные приказы.

"По мнению СК призыв к неподчинению незаконным действиям также является призывом к свержению конституционного строя. Это полная нелепица, СК выполняет политический заказ", - приводит слова Вардеваняна "Спутник-Армения".

Напомним, что сегодня завершилось предварительное расследование по делу Вазгена Манукяна, которого обвиняют в озвучивании призывов к насильственному изменению конституционного строя в Армении во время митинга на проспекте Баграмяна 26 февраля.