В МИД надеются, что "Спутник V" вскоре одобрят в ОАЭ

Российская сторона рассчитывает на то, что вакцина "Спутник V" вскоре одобрена в Объединенных Арабских Эмиратах в качестве противокоронавируснго препарата для плановой вакцинации населения. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяна.

"В январе этого года наша вакцина "Спутник V" была здесь официально зарегистрирована для использования в экстренных случаях. Рассчитываем, что вскоре этот препарат будет одобрен и для применения при плановой вакцинации населения", - цитирует главу российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.