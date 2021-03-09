Базовую ставку в Казахстане сохранили на уровне 9%

Нацбанк Казахстана решил сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п., пишет Sputnik Казахстан.

Таким образом, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10%, по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8%.

"Решение обусловлено преобладающим проинфляционным давлением в экономике, связанным с сохраняющимися дисбалансами на продовольственных рынках, высокой неопределенностью во внешнем секторе, а также наличием рисков ускорения инфляции", - отметили в Нацбанке республики.

Основной вклад в инфляцию в 2021 году вносит ускорение продовольственной компоненты - плюс 11,6%, следом идут непродовольственная компонента - 5,2% и платные услуги - 3,9%.

При этом перспективы развития мировой экономики улучшились в феврале. По прогнозам МВФ, в 2021 году темпы роста мировой экономики ускорятся до 5,5%. Продолжится восстановительная динамика в экономиках стран-торговых партнеров Казахстана.

Нацбанк пересмотрел прогнозы по темпам роста экономики в сторону снижения. В 2021 году в рамках базового сценария рост экономики составит 3,4%-3,7% с ускорением до 4% в 2022 году.

Восстановление реального экспорта ожидается со второй половины 2021 года. Годовая инфляция будет замедляться до уровня верхней границы целевого коридора 4-6% в 2021 году в рамках базового сценария Нацбанка.

Риски ускорения инфляции под действием внутренних и внешних факторов продолжают оставаться на высоком уровне, отмечают аналитики.

Согласно прогнозам, в базовом сценарии денежно-кредитные условия в среднесрочном периоде постепенно вернутся к нейтральному уровню.