Дрейф от политики к науке: российская вакцина от Covid-19 покоряет Европу

Свою традиционную рубрику «Пять вещей, которые нужно знать» авторитетное западное издание Bloomberg начало сегодня с достижений российской вакцины. «Спутник V» проходит проверку Европейским агентством по лекарственным средствам, и уже к лету «может быть произведено в Западной Европе». Швейцарская биофармацевтическая компания Adienne Pharma & Biotech подписала соглашение с РФПИ о производстве препарата в Милане. Стороны ждут одобрения итальянских регуляторов.

Поначалу, когда «Спутник V» только появился, западные СМИ и эксперты начали подвергать его сомнению. Одни критиковали Россию за то, что она еще не начала третий этап испытаний, а уже прививает тысячи людей вакциной Центра им. Н. Ф. Гамалеи. Другие называли вакцину «политическим оружием» президента России Владимира Путина. Однако с февраля авторитет российской вакцины неуклонно начал расти. Тогда известный медицинский журнал The Lancet обнародовал результаты промежуточных испытаний, и они показали, что эффективность «Спутника V» составляет 91,6%.

По данным разработчика российской вакцины, она одобрена уже в 45 странах мира, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Мьянму, Пакистан, Казахстан, Египет, Анголу, Ирак и Республику Конго. Из стран ЕС ее зарегистрировали уже две – Венгрия и Словакия. По популярности «Спутник V» занимает второе место в мире, уступая только британо-шведскому препарату AstraZeneca.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заметил, что восприятие российской вакцины меняется потому, что на место политических оценок приходят научные.

«Западное восприятие нашей вакцины изменилось, потому что в начале оно было чисто политическое, и комментарии были в основном околополитические. А сейчас подтянулась медицинская общественность, которая изучила материалы. Они говорят о достоверно хороших результатах после вакцинации. Политика уходит в сторону, ее место занимает нормальная медицина, клиническая работа и иммунология. Произошел дрейф от политики к медицине, к науке», - сказал он в беседе с «Вестником Кавказа».

По его словам, европейское экспертное сообщество поняло, что российская вакцина работоспособна, создает хороший иммунитет, при этом вполне доступна для производства: «Ее можно производить в больших количествах. Это достаточно хорошо изученная, проверенная платформа в отличие от матричных вакцин, которые впервые стали использоваться в 2020 году. Все-таки векторные вакцины уже проверены».

Накануне стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma&Biotech заключили договор о производстве «Спутник V» в Италии. Об этом сообщила итало-российская торговая палата. Массовый выпуск в европейской стране ожидается с июня. К концу 2021 года две компании собираются создать 10 млн доз. Причиной сделки стало обещание нового итальянского премьер-министра Марио Драги ускорить кампанию по вакцинации, начавшуюся на фоне новых вспышек болезни. От коронавируса в Италии уже умерли 100 тыс человек. Если Италия даст разрешение на регистрацию, то станет третьей страной ЕС, где одобрили «Спутник V».

Учитывая стремительный успех первой российской вакцины от коронавируса в мире и Европе, можно предположить ее дальнейшее распространение в развитые страны. Ситуация в ряде стран ЕС все еще нестабильная. Правительство Германии подвергается жесткой критике за медленный прогресс вакцинации. Кабинет Ангелы Меркель уже заявил, что ускорит кампанию и с конца марта будет вакцинировать «до 10 млн человек в неделю».

«Распространение «Спутник V» зависит от того, насколько быстро вакцина пройдет регистрацию. Вакцины западного производства в EC регистрировались по ускоренной схеме. Если «Спутник V» будет тоже регистрироваться по ускоренной схеме, пройдет несколько месяцев, и ЕС одобрит ее для всех стран-членов союза», - отметил Болибок.

На готовность остальных стран ЕС закупать российскую вакцину будут влиять ограничения, связанные с тем, где, кем и по какой стоимости будет производиться «Спутник V», а также реальная конкуренция медицинских препаратов между собой, говорит врач. Он полагает, что российская вакцина по эффективности может даже превзойти некоторые западные образцы: «У меня есть свой опыт. Некоторые наши соотечественники сейчас возвращаются из-за рубежа вакцинированными, например, из Израиля с прививкой от Pfizer. Как я имел возможность наблюдать, по уровню антител иммунитет от «Спутник» V более высокий, чем от Pfizer».

Признание российской вакцины со стороны Евросоюза выглядит символичным на фоне того, на каком низком уровне находятся двусторонние отношения. Недавно страны ЕС вместе с США ввели санкции против России за законный арест Алексея Навального. Некоторые европейские лидеры добиваются от Германии остановки проекта газопровода «Северный поток-2».