Железноводские велосипедисты посоревнуются в поедании блинов

В предстоящую субботу велосипедистов ставропольского Железноводска ждет непростое соревнование, причем не на велотреке, а за столом - победитель баттла в поедании блинов получит в подарок спортивный велосипед и бочонок меда, - сообщает пресс-служба администрации города.

Развлекательная программа на курорте, к участию в которой приглашают жителей и гостей города, включает в себя масленичные конкурсы, угощения блинами на минералке с 26 начинками и горячим травяным чаем, - передает "АиФ-Ставрополье".

В тот же день пройдет и велофестиваль, в котором в гонке по небольшому отрезку будущего Кавминводского велотерренкура примут участие 26 велосипедистов. Вот им и придется сразиться за главный приз - велосипед и мед.

Как отметил глава города Евгений Моисеев, Железноводск - будущая столица велоспорта, поэтому первыми по железноводскому участку велотерренкура, который начинают строить в этом году, проедут местные велосипедисты.