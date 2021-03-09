В Госдуме коронавирусом переболели 35% депутатов

Спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин рассказал о ситуации с коронавирусом среди депутатов

"У нас переболело 35% депутатского корпуса, 22% депутатов сделали прививки, но это не значит, что мы должны с вами нарушать меры предосторожности", - отметил Володин в ходе пленарного заседания, пишет ТАСС.

В середине февраля сообщалось, что антитела есть более чем у 60% депутатов Госдумы. В Госдуме 450 депутатов.

Скончались после коронавируса три депутата - депутат "Единой России" Николай Антошкин, а также два представителя КПРФ Ваха Агаев и Валентин Шурчанов.