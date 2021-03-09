Россия предложила США и Ирану синхронный выход из тупика

Россия считает необходимым создать синхронную схему шагов по возвращению к сделке Ирана и США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава ведомства отметил, что Россия приветствует решение администрации Джо Байдена вернуться в СВПД. "Оно пока еще не реализовано, поскольку в самих США, как я понимаю, идет процесс осмысления того, каким образом это сделать", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что в настоящее время не стоит перегружать задачу по восстановлению СВПД в обновленном формате. "Для того, чтобы решить эту ближайшую задачу, мы считаем вполне возможным выработать синхронные шаги, одновременные шаги, по этапам, которые должны будут предпринять иранцы и США", - заключил Лавров.

Как заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН Владимир Сажин, одновременные действия США и Ирана представляются наиболее реалистичным выходом из сложившейся ситуации, когда каждая сторона требует от другой первого шага.

"Конечно, довольно сложно сейчас определить, какими именно должны быть первые шаги. Со стороны США введено очень много санкций против Ирана. Со стороны Ирана свернуто исполнение, начиная с мая 2019 года, целого ряда требований СВПД. Это и повышение уровня обогащения урана с 3,76% до 20%, и увеличение запасов обогащенного урана и тяжелой воды, и разработка и введение в строй центрифуг нового поколения, и изменение статуса ядерных предприятий в Натанзе и Фордо, и многое другое. Можно сказать, что Иран вышел сейчас на новый уровень развития ядерной программы по сравнению с 2015 годом, когда был утвержден СВПД. То есть в сумме имеетсч как обширный список нарушений со стороны Ирана, так и обширный список антииранских санкций США", - напомнил он.

"В связи с этим действительно необходимо претворить в жизнь инициативу Сергея Лаврова о единовременном отступлении от тех принципов, которые сейчас осуществляют и в Тегеране, и в Вашингтоне, когда каждая сторона говорит "Вы начинайте первые, а потом посмотрим". Иранцы говорят: "Вы снимайте санкции, а потом мы будем разговаривать о возвращении Ирана в СВПД" (хотя юридически Иран из СВПД не выходил), а американцы говорят: "Нет, вы сначала покажите, что вы возвращаетесь в СВПД, а потом мы будем снимать санкции". Конечно, это тупиковая ситуация, и Москва выступает с предложением синхронной схемы весьма своевременно", - подчеркнул Владимир Сажин.

"В рамках политики step-by-step, к примеру, Иран мог бы сначала прекратить обогащение урана до 20% и вернуться к 3,76%, а США одновременно приостановить санкции в отношении иранского нефтяного сектора. Конкретный список шагов должен составляться и реализовываться под безусловным контролем МАГАТЭ и группы "5+1", заключавшей сделку с Ираном в 2015 году. МАГАТЭ обеспечит работу физиков-ядерщиков, а Россия, Китая, Франция, Германия и Великобритания – политическую составляющую возвращения Вашингтона и Тегерана к исполнению СВПД", - заключил старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН.