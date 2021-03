Ученые: цветение растений весной принесет рост заболеваемости коронавирусом

Весной всплеска заболеваемости коронавирусом можно ожидать не только из-за теплой погоды, но и из-за цветения растений. Ученые выяснили, что между уровнем инфицирования и концентрацией пыльцы растений в воздухе есть связь.

Исследование показало, что весеннее цветение растений было весной 2020 года одним из факторов быстрого распространения коронавирусной инфекции в странах Северного полушария. Это же может случиться весной 2021 года.

Известно, что сезонный выброс пыльцы растений ежегодно совпадает с пиком инфицирования респираторными вирусами.

"Воздействие пыльцы ослабляет иммунитет против некоторых сезонных респираторных вирусов за счет уменьшения противовирусного интерферонового ответа. Мы исследовали, применимо ли то же самое к SARS-CoV-2, который чувствителен к противовирусным интерферонам, если волны заражения совпадают с высокими концентрациями пыльцы в воздухе", - говорится в статье международного проекта COVID-19/POLLEN, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Выяснилось, что пыльца, переносимая по воздуху, сама по себе или в сочетании с температурой и влажностью, ответственна за 44% вариабельности частоты инфицирования.

В тех странах, где был введен жесткий карантин, уровень инфицирования при аналогичных концентрациях пыльцы были в два раза меньше, чем там, где не вводили карантин.

Пыльца повышает восприимчивость к коронавирусу независимо от того, страдают они от аллергии на пыльцу или нет.