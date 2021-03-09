Адыгея проведет собственный "тотальный диктант"

В воскресенье, 14 марта, в прямом эфире на YouTube-канале Адыгейского госуниверситета пройдет III Международная просветительская акция "Адыгэ диктант", которую организовывает факультет адыгейской филологии и культуры АГУ.

"Участникам диктанта необходимо вооружиться ручкой и бумагой и подключиться к онлайн-трансляции. Диктант пишется на адыгейском литературном языке. Участие добровольное и, по желанию, анонимное", - говорится в сообщении на сайте АГУ, передает "АиФ-Адыгея".

Акция приурочена ко Дню адыгского языка и письменности, принять участие в ней могут все желающие. Начало мероприятия в 12:00.