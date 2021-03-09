Армянский "эко-чиновник" незаконно охотился на кабана

Член инспекционного органа по охране природы и недрам по Араратской области задержан с 26,5 кг мяса кабана, сообщает экологический сайт Econews.

Отмечается, что в незаконной охоте принимали участие глава территориального отдела Инспекционного органа по охране природы и недрам по Араратской области Армен Бавоян, заместитель директора государственного заповедника "Хосровский лес" Артак Мхитарян и руководитель компании "Макс фиш". В их машине найдена замороженная туша кабана, а также охотничье оружие и патроны.

Полиция пока не объявила, кто именно охотился на животных.

Экологи напомнили, что охотничий сезон закончился 15 февраля. Также подчеркивается, что в Армении запрещена охота на кабанов.