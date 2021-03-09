Прямые рейсы свяжут Геленджик с Москвой, Воронежем, Брянском и Калугой

Авиакомпания "РусЛайн" с 1 июня включит в расписание прямые рейсы в Геленджик из четырех городов.

В рамках весенне-летнего расписания самолет на 50 пассажиров будут делать из Москвы (два раза в неделю), Воронежа (раз в неделю), Брянска (два раза в неделю) и Калуги (четыре раза в неделю). Рейсы будут выполняться на канадских лайнерах Bombardier CRJ-100/200.

"Рейсы из Калуги и Брянска в Геленджик являются субсидируемыми в рамках постановления правительства РФ №1242 и будут выполняться впервые в истории аэропорта. Расширение региональной маршрутной сети является одним из приоритетов нашей работы, также этим летом будет увеличено количество рейсов по традиционным направлениям", - рассказал гендиректор ООО "Аэропорт Геленджик" Иван Таранченко.