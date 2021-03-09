Температура в столичном регионе уйдет в плюс в субботу

Уже в предстоящие выходные морозная погода, установившаяся в столичном регионе, сменится оттепелью, и днем потеплеет до плюс 3, - сообщила главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.

"Большую часть недели погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, и ближайшие двое суток будет держаться довольно холодная погода без существенных осадков", - сообщила синоптик, передает РИА Новости.

В среду дневная температура в столице будет колебаться в пределах минус 5-7, по области до минус 9-14, в четверг она чуть-чуть поднимется, а в пятницу, 12 марта, к Москве подойдет атлантический циклон, который отметится кратковременным снегом.

Оттепель наступит в субботу - днем до плюс 1, еще теплее станет в воскресенье - днем до плюс 3.

"Это будет уже первая весенняя оттепель", - добавила Татьяна Позднякова.