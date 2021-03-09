Умерла автор детективов Татьяна Полякова

Во Владимире 8 марта ушла из жизни российская писательница Татьяна Полякова.

Ей был 61 год, последние несколько лет писательница боролась с онкологией.

"От нас ушла Танечка Полякова. Человек такого потрясающего жизнелюбия, что верилось: проклятая онкология обломает об него зубы. Пока были силы, она с юмором относилась даже к этой выматывающей борьбе за жизнь..." - написала в Facebook ее пресс-секретарь Валерия Сергеева.

Прощание с Поляковой состоится 10 марта в Свято-Успенском Княгинином монастыре во Владимире.

Татьяна Полякова написала почти сотню книг, они выпускались в серии "Авантюрный детектив Татьяны Поляковой".