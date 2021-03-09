Число отравившихся в Дагестане достигло почти 50 человек

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту массового отравления людей в Махачкале, сообщает пресс-служба СКР по региону.

Дело заведено по статье 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

6 и 7 марта 2021 года в Республиканский кожно-венерологический диспансер поступило 49 человек, 27 из которых – дети. У всех были обнаружены симтомы острой кишечной инфекции.

Ранее сообщалось, что в махачкалинскую больницу с отравлением поступили 24 человека.