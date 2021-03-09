В Форосе со скалы сорвался альпинист

Минувшим вечером со скалы в крымском поселке Форос на юге полуострова сорвался и разбился насмерть альпинист, - сообщили в пресс-службе МЧС региона.

"Группа альпинистов проходила маршрут первой категории сложности. Их лидер сорвался со связки с высоты около 80 м", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Тело погибшего альпиниста сотрудники "Крым-СПАСа" обнаружили у подножия горы, они извлекли его из расщелины и передали полицейским.

Остальные участники группы были эвакуированы с отвесной скалы, медпомощь им не понадобилась, - добавили в МЧС региона.