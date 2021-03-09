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Ученые рассказали о главных продуктах для долголетия

Ученые рассказали о главных продуктах для долголетия

Для долгой и здоровой жизни рацион должен в основном состоять из овощей и фруктов, установили ученые из Гарвардской медицинской школы.

Они проанализировали данные свыше 2 млн человек со всего мира, за чьим здоровьем наблюдали в течение длительного времени. Оказалось, что «овощная» диета помогает снизить риск многих хронических заболеваний, являющимися основными причинами смерти. В ежедневном меню долгожителей три порции овощей и две порции фруктов.

Максимальный эффект на здоровье оказывают капуста, салат, шпинат и другие листовые овощи, а также морковь, цитрусовые и болгарский перец.

Регулярное употребление гороха кукурузы и картофеля не влияет на продолжительность жизни, выяснили исследователи.

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Вестник Кавказа

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