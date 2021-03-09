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Правительство России упростило досрочный выход на пенсию

Правительство России упростило досрочный выход на пенсию

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня периодов, включаемых в трудовой стаж и дающих право  на досрочную пенсию.

В документе уточняется, что в трудовой стаж будут включены периоды обучения и повышения квалификации. "Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование", - говорится в нем.

Отмечается, что новый порядок распространяется на все категории работников, однако будет наиболее актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации, в первую очередь, это касается работников образовательной и медицинской сфер.

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