Оппозиция в Грузии устроила автопробег по Аджарии

Протестное автомобильное шествие по Аджарии проводят во вторник лидеры и молодежь оппозиционной партии "Единое национальное движение", передает Sputnik Грузия.

Автопробег стартовал от мэрии района Кобулети и завершится в районе Хуло. "Мы отложили анонсированную на 13 марта акцию, поскольку уважаем наших международных партнеров и не хотим мешать переговорам. Но это не значит, что протест ослабится. Мы начинаем встречи с населением, чтобы позвать всех в столицу 20 марта", - рассказал оппозиционер Бондо Тедорадзе.

На 20 марта в Тбилиси запланирована новая масштабная акция протеста.