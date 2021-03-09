Туризму в Армении поможет аэропорт в Севане – СМИ

Депутат фракции "Мой шаг" Овик Агазарян призвал однопартийцев выступить с новыми инициативами развития, предложив построить аэропорт в Севане, - пишет газета "Грапарак".

"Если государство возьмет на себя строительство малого аэропорта, то это станет месседжем как для внутренних, так и для внешних инвесторов, что часть Севанского бассейна может стать серьезным центром развития туризма", - обосновал свою идею депутат, передает Aysor.am.

На вопрос, почему в Севане, Агазарян ответил: "Мы недостаточно эффективно используем возможности Севана, используем его в течение 2-3 месяцев, неполноценно. А эту зимнюю красоту вместе с развитой гостиничной инфраструктурой и современными центрами развлечения– можно будет использовать в течение круглого года".

Вырученные из этого финансовые средства депутат предложил направить "в наукоемкую экономику", отметив, что его предложение пока лишь идея, однако в ближайшее время он попытается доработать ее и представить проект в правительство.