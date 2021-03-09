Заболеваемость коронавирусом в России ушла ниже порога в 10 тыс случаев в сутки

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России за сутки выявили 9,5 тыс случаев заболевания, минимум со 2 октября.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 9 445 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 034 (10,9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 066 (минимум с 24 сентября), в Петербурге - 941, в Московской области - 523. В Краснодарском крае - 137, в Кабардино-Балкарии - 66, в Ставропольском крае - 62, в Крыму - 58, в Дагестане - 38, в Северной Осетии - 25, в Карачаево-Черкесии - 21, в Адыгее - 13, в Ингушетии - 12, в Чечне - 11.

Суточный прирост составил 0,22%, общее число инфицированных в России достигло 4 342 474 человек.

Выписан за сутки 9 931 человек, за все время - 3 932 177 человек.

Умерли за сутки 336 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии умерли 89 809 человек.