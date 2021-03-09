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К лету воду в Крыму будут подавать по "неприятному" графику

К лету воду в Крыму будут подавать по &quot;неприятному&quot; графику

В Крыму продолжается маловодье, в связи с этим местные власти просят курортные регионы подготовить доклады по работе в предстоящий туристический сезон.

"До следующего штаба определяем график работы в худшей ситуации всех учреждений снабжения населения в курортный сезон. Мы понимаем: разбор воды увеличится. Сегодня должна быть простая математическая модель, исходя из худшей ситуации", - сказал глава региона Сергей Аксенов на заседании штаба по водообеспечению, пишет "Интерфакс". Он отметил, что "график будет достаточно неприятный", но он даст возможность провести курортный сезон и заработать.

Аксенов констатировал, что даже обильные осадки не смогут исправить ситуацию.

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Вестник Кавказа

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