Самый дешевый хлеб продается в Дагестане

Самые низкие в России цены на хлеб обнаружены в Дагестане. Об этом сообщает республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Так, средняя цена буханки хлеба колеблется на уровне 30 рублей.

"В Дагестане при объеме производства хлеба 250 тыс тонн в год самая низкая стоимость хлеба. Это 30 рублей 30 копеек», — отметил замглавы ведомства.

Он также напомнил, что данный показатель был установлен за счет государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли. Из федерального центра на субсидирование региональных хлебозаводов порядка 80 млн рублей.