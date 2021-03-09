Самый дешевый хлеб продается в Дагестане
Самые низкие в России цены на хлеб обнаружены в Дагестане. Об этом сообщает республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Так, средняя цена буханки хлеба колеблется на уровне 30 рублей.
"В Дагестане при объеме производства хлеба 250 тыс тонн в год самая низкая стоимость хлеба. Это 30 рублей 30 копеек», — отметил замглавы ведомства.
Он также напомнил, что данный показатель был установлен за счет государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли. Из федерального центра на субсидирование региональных хлебозаводов порядка 80 млн рублей.
Вестник Кавказа
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