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Автомобиль ДПС стал инициатором утренней аварии в Краснодаре

Автомобиль ДПС стал инициатором утренней аварии в Краснодаре

Сегодня утром в Краснодаре произошло ДТП с участием полицейской машины.

В районе 7:30 на Ростовском шоссе служебный автомобиль дорожно-патрульной службы краснодарской полиции, двигаясь со включенными спецсигналами (проблесковыми маячками), врезался в автомобиль Skoda, которым управлял 53-летний мужчина, - передает портал Юга.ру.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, по факту ДТП проводится административное расследование, - сообщил начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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