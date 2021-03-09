Автомобиль ДПС стал инициатором утренней аварии в Краснодаре

Сегодня утром в Краснодаре произошло ДТП с участием полицейской машины.

В районе 7:30 на Ростовском шоссе служебный автомобиль дорожно-патрульной службы краснодарской полиции, двигаясь со включенными спецсигналами (проблесковыми маячками), врезался в автомобиль Skoda, которым управлял 53-летний мужчина, - передает портал Юга.ру.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, по факту ДТП проводится административное расследование, - сообщил начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.