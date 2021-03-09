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Стало известно, в каких городах России самые вежливые водители

Стало известно, в каких городах России самые вежливые водители

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что самые вежливые водители встречаются в Красноярске и Москве.

Водители из Красноярска оценили культуру поведения на дорогах города на 3,6 баллов из 5 возможных, пешеходы - на 3,1. В Москве водители поставили другим автомобилистам 3,5 балла, пешеходы - 3,1 балла. Третье место рейтинга разделили Санкт-Петербург и Пермь - 3,5 балла от водителей, 3 балла от пешеходов.

Самая удручающая обстановка царит на дорогах Омска и Новосибирска.

В опросе приняли участие 13 тыс водителей и пешеходов из российских городов-миллионников.

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Вестник Кавказа

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